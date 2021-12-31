ارتفاع عدد الإصابات بـ أوميكرون فى الهند إلى 1270

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية الناطقة بالانجليزية اليوم الجمعة - بأن ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربى البلاد لديها أعلى عدد إصابات بالمتحور الجديد من الفيروس بلغ 450 إصابة، تليها دلهى بإصابات بلغت 320 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد المتعافين من المتحور الجديد منذ أن ظهرت أول إصابة به فى أواخر نوفمبر الماضى قد وصل إلى 374 شخصا.