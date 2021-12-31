العراق: القبض على ناقل الانتحاريين والعبوات الناسفة فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان الخلية الإعلامية إن" المديرية العامة للأمن والانضباط فى هيئة الحشد الشعبى، وبالتعاون مع القوات الأمنية فى محافظة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابى يعمل فى عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أن الإرهابى المشار إليه عمل كـ "ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والأسلحة، ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمالى بغداد"، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فور اعتقاله.