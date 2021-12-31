أمريكا تقرر منح الفلسطينيين 99 مليون دولار عبر أنروا

وقال البيان الذى نشرته الخارجية الأمريكية عبر تويتر، إن هذه الأموال ستوجه إلى التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية وقت الحاجة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلنت فى أبريل الماضى، أنها ستستأنف تمويل الفلسطينيين عبر أونروا، تزامنًا مع مساعى واشنطن لاستعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية فى رام الله، بعدما جمدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى أوقف تمويل أونروا منذ 2018.
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