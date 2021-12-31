رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2021 بالعراق

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي، تصدر رباط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بدولة العراق محركات البحث الفترة الحالية، وبدأ الطلبة وأولياء أمورهم بالبحث عن رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي، وكيفية الاستعلام عنها عبر موقع التربية العراقية، وبمجرد أن انتهي طلاب الصف السادس الإعدادي من أداء الامتحانات الخاصة بهم، بعدها قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن قرب الانتهاء من أعمال عمليات التصحيح، وقريبًا سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة أمام الطلبة والطالبات، وذلك بعد أن تنتهي فعليًا من تصحيح الاختبارات الخاصة بالطلبة والطالبات بجميع المحافظات العراقية، دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن النتيجة مع إرفاق لكم رابط النتيجة وخطوات استخراجها بالتفصيل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قرب ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي، ومن المفترض حسب تصريحات الوزارة أن تظهر النتائج الساعات القليلة المقبلة، وسوف يتم الإعلان عنها بعد أن تنتهي الكنترولات في جميع المحافظات من تصحيح الاختبارات الخاصة بالطلاب، ثم يتم اعتمادها من وزارة التربية العراقية ومراجعتها والتأكد أكثر من مرة منها، ثم إعلانها على الموقع الرسمي على الوزارة، وقد اجتاز الطلاب امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني من أجل تسحين نتائجهم في الدور الأول، ورفع درجاتهم الذي حصلوا عليها بالدور الأول ورسبوا في بعض المواد.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي

بإمكان الطلبة والطالبات الدخول على موقع وزارة التربية العراقية والاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي، وذلك للاطمئنان على نتائج الاختبارات الذي أدوها، ويتم الاستعلام عن النتيجة وفقًا للخطوات التالية على الترتيب: