“حقيقة أم لا”.. وزارة التربية العراقية تقرر وضع الدور الثالث للصف السادس الاعدادي

كما هو متعارف عليه الآن بدولة العراق أن الصف السادس الإعدادي له دور أول وثاني فقط، وقد أدى الطلبة والطالبات الامتحانات الخاصة بالدور الأول لهذا العام، ثم ظهرت النتيجة، وبعدها أدى الطلاب الدور الثاني، والنتيجة الخاصة بالدور الثاني على وشك الظهور، والوقت الحالي يرغب الطلبة وأولياء أمورهم في أن تمنح الوزارة للطلبة والطالبات فرصة ثالثة للطلاب وأن يكون هناك دور ثالث من أجل تعويض الدرجات الخاصة بهم في الدورين الأول والثاني، ويتساءل الطلاب الآن هل وزارة التربية العراقية ستقرر وضع دور ثالث للصف السادس الاعدادي أم لا، دعونا نوضح لكم حقيقة الأمر بالتفصيل.

حقيقة وضع دور ثالث لطلاب الصف السادس الإعدادي

يرغب المواطنين الآن بالعراق بوضع وزارة التربية العراقية لدور ثالث في للطلبة والطالبات في الصف السادس الإعدادي بالعراق، وطالبوا الوزارة بوضع دور ثالث للطلبة والطالبات من أجل تعويض الدرجات الذي خسروها في الدور الأول والثاني، بحيث يكون أمام الطلاب فرصة ثالثة وأخيرة، بحيث يلحقوا بأقرانهم، والجدير بالذكر أنه حتى الآن لا يوجد دور ثالث وننتظر من الوزارة أي قرار جديد، وحين صدور قرار جديد سوف نخبركم به بالتفصيل بإذن الله.

نتيجة الدور الثاني التكمليلي للصف السادس الإعدادي

وفي السياق نفسه يبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الدور الثاني التكمليلي للصف السادس الإعدادي، وهذا بعد أن انتهى الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بهم بالدور الثاني، وينتظر الطلبة والطالبات الآن الإعلان من قبل الوزارة عن نتيجة الدور الثاني، وقد أعلنت الوزارة للطلاب بأن النتيجة على وشك الظهور الساعات القليلة المقبلة بإذن الله، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي: