أمير الكويت يتبادل برقيات التهانى مع قادة الدول بمناسبة العام الجديد

جدة - نرمين السيد - تبادل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة برقيات التهانى مع قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022.





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