نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوف أسماء المعلمين الذين تم ترقيتهم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في الأردن عن عملية الترقيات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، حيث، قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإعلان عن قائمة الأسماء الخاصة بترقيات المعلمين لهذا العام 2020 /2021 وهذه الترقية خاصة بدفعة ٢٠١٥ ومن قبلها ممن لم يحصلوا على ترقيات وهذا يعتبر بناء على الفاكس المرسل من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كيفية الكشف عن الترقية من خلال الاسم ورقم المسلسل.

ترفيعات المعلمين 2021-2022

وضحت وزارة التربية والتعليم بالأردن بأن الترفيعات شملت عدد 19620 من الفئتين الأولى والثانية، بحيث تكون الترقيات عبارة عن الآتي:

ينتمي للفئة الأولى 18551 منهم ترفيعا وجوبيا 11123 ومنهم ترفيعا جوازيا ولمختلف الدرجات 7428.

بينما الفئة الثانية جاء ترقيات وعددها 1069 مقسمين إلى ترقية واجبة ويبلغ عددها 520، ومنهم 549 ترقية جوازا وأيضاً لمختلف الدرجات كذلك.

و يوجد ترقية 264 للدرجة الخاصة وتكون ترقيتهم جميعا جوازيا.

نتائج ترقيات و ترفيعات المعلمين 2021 في الأردن بالرقم الوزاري

في السطور التالية نوضح لك الخطوات التي تسير عليها للقدرة على استخراج نتائج ترفيعات المعلمين 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وذلك كالتالي:

الدخول على موقع ترفيعات وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

عليك بإدخال الرقم الوزاري الخاص بك.

ثم أدخل الرقم الوطني التابع لك.

قم بالضغط على أيقونة البحث.

تظهر النتيجة وباقي التفاصيل الخاصة بترفيعات المعلم في الوزارة.

وزارة التربية والتعليم الأردنية:

قامت الوزارة بالانتهاء من جميع الأعمال التي تسبق الإعلان الخاص بأسماء المعلمين والمعلمات ورتبهم. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثم تأتي هذه الترقيات لتكون حافز للمعلمين والمعلمات على تطوير التعليم وإثبات الكفاءة وغيره. كما أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية على أن عمليات الترقية والترفيع التي تختص بها الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية و الانتقال من الفئة الثانية حتى الفئة الأولى، وأن منح الزيادة للمؤهل العلمي وتعديل الدرجة يعتبر نظام من الانظمة التابعة لنظام الخدمة المدنية المعمول بها في مدينة الأردن، وهذا بالطبع تم إصداره على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.