قروض شخصية في السعودية مع أو بدون تحويل الراتب للمقيمين والسعوديين ٬ في هذا المقال عزيزي العميل نقدم لكم جميع البنوك السعودية التي تقدم قروضا شخصية مع أو بدون تحويل الراتب سواء للمواطنين السعوديين أو المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية.

قروض شخصية في السعودية مع أو بدون تحويل الراتب

بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد البنوك التي تقدم القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية ويتميز بعدة مزايا رئيسية نوجزها فيما يلي:

تحويل الراتب غير مطلوب للسعوديين والمقيمين.

متوافق مع الشريعة الإسلامية يعمل مع جميع الروابط والقوانين.

يوفر البنك امكانية التقسيط للعميل على مدى 48 شهر.

تتيح للعميل التمويل مرة أخرى بعد سداد 20٪ من قيمة التمويل السابق.

كما يقدم البنك للعميل إعفاء كامل من سداد باقي المبلغ في حالة الوفاة أو العجز الدائم لا قدر الله.

يقوم البنك بتوفير مبلغ 100000 ريال سعودي لأسرتك في حالة الوفاة لا قدر الله.

ساب التمويل مقابل رهن وديعة نقدية

عند طلب قرض من ساب للتمويل مقابل رهن وديعة نقدية ، هناك العديد من المزايا الرئيسية ، والتي تتلخص فيما يلي:

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يسمح بتحويل مبالغ تمويل عالية.

امكانية السداد على مدار عام كامل للتسهيل على العملاء.

تتيح مرونة في عملية السداد حيث يمكنك الدفع في نهاية فترة التمويل أو الدفع على أقساط شهرية أو حسب استخدامك.

التمويل متاح لجميع الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.

يمكن تمويل جميع الجنسيات.

البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري العديد من المزايا للعميل عند طلب التمويل ، وتتلخص هذه المزايا الرئيسية فيما يلي:

يتيح البنك إمكانية قبول أكثر من صندوق بشرط أن يكون في حساب واحد.

مدة التمويل تصل إلى 36 شهرًا لراحة العملاء.

يقدم البنك إمكانية السداد المبكر.

بنك الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

مصرف الراجحي هو أحد البنوك السعودية التي تقدم القروض للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. يقدم بعض المزايا التي تتلخص في الآتي:

هذا التمويل شخصي ومتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل في مصرف الراجحي تصل إلى 60 شهر.

يوفر إمكانية تمويل يصل إلى 500.000 ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي.

إمكانية تمويل يصل إلى 1،000،000 ريال سعودي للأطباء.

بنك الجزيرة للتمويل الشخصي

بنك الجزيرة للتمويل الشخصي هو أحد البنوك السعودية التي تقدم القروض الشخصية للسعوديين والمقيمين وفق الشريعة الإسلامية ، ويقدم العديد من المزايا عند التعامل مع البنك ، والتي تتلخص في الآتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي بدون تحويل الراتب. يوفر إمكانية إعادة التمويل. يقدم الشخص تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة والعجز الكلي لا قدر الله.

بنك الرياض للتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي دون تحويل الراتب ، ويقدم العديد من المزايا ، والتي تتلخص في الآتي: