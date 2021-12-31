رابط نظام فارس الخدمة الذاتية طريقة حذف طلب إجازة معلقة sshr.moe.gov.sa

كيفية حذف إجازة من نظام فارس من الخدمات المهمة التي يقدمها النظام لأنه يمنح المستخدمين حق تعديل طلبات الإجازات، سواء كان ذلك لإلغائها أو تعديل تواريخها أو تقليصها، ويعتبر نظام فارس احد أفضل المنصات التي توفرها وزارة التربية والتعليم في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحويل كافة الخدمات والمعاملات في المملكة من النماذج التقليدية إلى الأساليب الإلكترونية، وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل حول خدمة حذف طلب إجازة من خلال نظام فارس.

يبحث العديد من الموظفين عن طريقة لحذف طلب الإجازة وذلك إذا ظل الطلب معلقا فهذه إحدى الخدمات المهمة التي يقدمها نظام فارس الإلكتروني بحيث يمكن للموظف تعديل طلب الإجازة الخاصة به، ولأن إلغاء طلب الإجازة يعد من أهم الأمور في عمليات البحث سنقوم بمراجعة الخطوات لك أدناه وهي:

أدخل أولا إلى الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية يمكنك الدخول مباشرة من خلال هذا الرابط sshr.moe.gov.sa. بعد فتح الرابط ستدخل الصفحة الرسمية للموقع حيث ستسجل الدخول إلى حسابك الشخصي عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي. بعد إدخال معلومات التسجيل انقر فوق خيار “تسجيل الدخول” للدخول إلى صفحة الحساب الشخصي. بعد ذلك انقر فوق خيار “فعالية الخدمة الذاتية” الموجود في قائمة الخيارات الرئيسية. ثم انقر فوق أيقونة الإجازات. في هذه الخطوة انقر فوق كلمة طلب حذف الإجازة المعلقة. بعد ذلك يتم الضغط على خيار الإضافة ومن ثم يجب على المستخدم تحديد الإجازة المراد إزالتها من طلب الإجازة. ثم انقر فوق أيقونة الانتقال. ثم ستظهر المعلومات التفصيلية لطلب الإجازة في النموذج وأيضا في المربع المخصص لذلك وهنا اضغط على أيقونة “تطبيق“. ثم سيظهر طلب الإجازة انقر على أيقونة “تنفيذ“. أخيرا وفي هذه المرحلة يكون طلب التعديل تم بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للمستخدم إعادة تقديم طلب الإجازة بعد الموافقة على الطلب السابق، وتجدر الإشارة إلى أن عملية استرداد طلب الحذف المعلق المراد حذفه يمكن أن تتم خلال ثلاث أو أربع دقائق على الأكثر، لذلك يجب على المستخدم انتظار الطلب حتى تكتمل العملية.

ملحوظة مهمة : إذا كنت تريد رفع طلب إجازة يجب ألا يوجد طلب آخر ما زال قيد الانتظار، أما إذا كنت تريد تقديم طلب جديد في هذه الحالة يجب عليك إلغاء الطلب السابق أولا وبعد ذلك قدم طلب جديد، ولتقديم طلب إجازة جديدة عبر نظام فارس يجب إتباع بعض الخطوات والتي سنوضحها لكم بالتفصيل خلال الفقرة التالية.

يتيح نظام فارس الإلكتروني تقديم طلبات الإجازات الإلكترونية بخطوات بسيطة وهي خدمة مطلوبة ويبحث عنها العديد من المعلمين والإداريين ويمكنك طلب إجازة عبر نظام فارس من خلال الخطوات التالية: