هيلارى كلينتون تحذر من فوز ترامب برئاسة أمريكا فى 2024: كارثة لبلادنا

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، قالت كلينتون فى مقابلة بثتها قناة "إم إس إن بى سى" التلفزيونية، أمس الخميس: "لو كنت من المولعين بالرهانات، لقلت إن ترامب سيرشح نفسه مجددًا. إذا يحاسب، وتمكن من الفوز مجددًا، أعتقد أن ذلك سيكون بمثابة النهاية لديمقراطيتنا".
وأضافت كلينتون، التى ترشحت للرئاسة من قبل على رأس الحزب الديمقراطى، إن السماح لترامب باستعادة زمام السلطة، سيكون كارثة غير مسبوقة للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن "هذه نقطة فاصلة. إذا تمكن ترامب، أو من على شاكلته، من تولى الرئاسة مجددًا، لن تعرفوا بلادنا".
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