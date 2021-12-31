هيلارى كلينتون تحذر من فوز ترامب برئاسة أمريكا فى 2024: كارثة لبلادنا

جدة - نرمين السيد - توقعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، أن يترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة مجددًا فى 2024، محذرة من فوزه بولاية ثانية، ووصفت أعوامه الأربعة السابقة فى البيت الأبيض، بأنها اتسمت بـ "الاضطراب، وعبث الأطفال".





وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، قالت كلينتون فى مقابلة بثتها قناة "إم إس إن بى سى" التلفزيونية، أمس الخميس: "لو كنت من المولعين بالرهانات، لقلت إن ترامب سيرشح نفسه مجددًا. إذا يحاسب، وتمكن من الفوز مجددًا، أعتقد أن ذلك سيكون بمثابة النهاية لديمقراطيتنا".

وأضافت كلينتون، التى ترشحت للرئاسة من قبل على رأس الحزب الديمقراطى، إن السماح لترامب باستعادة زمام السلطة، سيكون كارثة غير مسبوقة للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "هذه نقطة فاصلة. إذا تمكن ترامب، أو من على شاكلته، من تولى الرئاسة مجددًا، لن تعرفوا بلادنا".