فرنسا: إعدام أكثر من 600 ألف دجاجة قبل تفشى إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - أعدمت فرنسا نحو 600 إلى 650 ألف دجاجة وبطة وأنواع أخرى من الطيور، خلال شهر نوفمبر الماضى، فى سباق لاحتواء تفشى فيروس إنفلونزا الطيور، الذى بات يهدد البلاد بأكبر رابع تفش للوباء منذ عام 2015.





وحسبما ذكرت التقارير الفرنسية، أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مجموعات من الفيروسات فى 26 مزرعة فى جنوب غرب البلاد، إضافة إلى 15 حالة إصابة بين الطيور البرية، وثلاث فى الحظائر. فيما أمرت الحكومة الفرنسية المزارعين فى نوفمبر الماضى، بإبقاء الدواجن فى منازلهم فى محاولة لوقف انتشار الفيروس عن طريق الطيور المهاجرة، وذلك بالرغم من اكتشاف الحالة الأولى فى وقت لاحق من ذلك الشهر، فى موقع فى الشمال. وتواصل عدة دول أوروبية جهودها، حاليًا، لمواجهة سلالة إنفلونزا شديدة العدوى، للفيروس H5N1، حيث أعلنت بلجيكا وبريطانيا عن تفشى المرض. فيما قال الأطباء البيطريون فى التشيك، يوم الأربعاء، إنه سيتم إعدام 80 ألف طائر فى مزرعة واحدة، حيث نفق أكثر من 100 ألف حيوان من الفيروس منذ الأسبوع الماضى.

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