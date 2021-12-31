جدة - نرمين السيد - أدى نحو 50 ألف شخص صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة والقيود التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة، والتى حالت دون وصول المئات إليه.





وانتشرت قوات الاحتلال فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت فى هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة. وكان نحو 5 آلاف مواطن أدوا صلاة الفجر فى رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء الفجر العظيم الذى أطلقته مؤسسات مقدسية، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التى ينفذها مستوطنون لباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.