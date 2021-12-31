الصين: نكثف التعاون مع روسيا فى استكشاف الفضاء وقطاعى الطاقة والتجارة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج فى برقية تهنئة بالعام الجديد إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الصين وروسيا تعززان التعاون فى استكشاف الفضاء وفى قطاع الطاقة وفى المجال التجارى.





وقال الزعيم الصينى: "حققت الصين وروسيا أرقاما قياسية جديدة فى التجارة الثنائية؛ ونعمل على زيادة التعاون فى المشاريع الاستراتيجية الرئيسية فى قطاع الطاقة وفى مجال الفضاء" -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية. وأشار شى إلى أن الصين وروسيا أكملتا بنجاح عام التعاون العلمى والتقنى. وشدد على "أننا نتفاعل بشكل وثيق فى الشؤون الإقليمية والدولية، ونلتزم بالمبادئ المتعددة الأطراف الحقيقية ونحمى القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والعدالة والتنمية والمساواة فى الحقوق والديمقراطية والاستقلال".

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