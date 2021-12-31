قبل 2022.. ألمانيا تغلق نصف محطاتها النووية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت التقارير الألمانية، فقد تم تشغيل المفاعلات الثلاثة "بروكدورف وجرونده وجوندرمبنجبن"، التى تم إغلاقها الآن لأول مرة فى منتصف الثمانينيات. ووفرت هذه المفاعلات الكهرباء لملايين المنازل الألمانية لما يقرب من أربعة عقود.

وكانت حكومة يسار الوسط، بزعامة جيرهارد شرودر، اتخذت قرارًا فى عام 2002، بالتخلص التدريجى من الطاقة النووية، والتحول من الوقود الأحفورى إلى الطاقة المتجددة، إلا أن خليفته أنجيلا ميركل، تراجعت عن قرارها بتمديد عمر المحطات النووية الألمانية فى أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011 فى اليابان وحددت عام 2022 كموعد نهائى لإغلاقها.

ودعا البعض فى ألمانيا إلى إعادة النظر فى قرار إنهاء استخدام الطاقة النووية مرة أخرى، لأن محطات الطاقة العاملة بالفعل تنتج كمية قليلة نسبيًا من ثانى أكسيد الكربون، حيث يرى المدافعون عن الطاقة الذرية بأنها يمكن أن تساعد ألمانيا على تحقيق أهدافها لخفض غازات الاحتباس الحرارى.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الأسبوع الجارى، إيقاف تشغيل جميع المحطات النووية فى العام المقبل، ثم التوقف التدريجى عن استخدام الفحم بحلول عام 2030، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على أمن الطاقة فى البلاد أو هدفها المتمثل فى جعل أكبر اقتصاد فى أوروبا "محايدًا مناخيًا" بحلول عام 2045.

ومن المقرر أن يتوقف تشغيل المحطات النووية الثلاثة المتبقية بحلول نهاية عام 2022، وهى محطات "إيمسلاند، وإيسار، ونيكاروستهايم".