جدة - نرمين السيد - ودعا ميقاتى فى تهنئة للشعب اللبنانى بمناسبة العام الميلادى الجديد أن يستقبل اللبنانيون العام الجديد بالأمل والإيمان، متمنيا أن يكون مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين. وأضاف أن المحنة ستزول ويتعافى لبنان ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية.
ويعانى لبنان من أزمات متفاقمة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وسط تعثر الحلول فى ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار فريق سياسى على عدم المشاركة فى جلسات المجلس لحين تعديل مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، وهو ما يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد واتخاذ قرارات هامة على طريق الإصلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى يعبر عن أمله فى التعاون من أجل نهوض لبنان خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.