ميقاتى يعبر عن أمله فى التعاون من أجل نهوض لبنان خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ودعا ميقاتى فى تهنئة للشعب اللبنانى بمناسبة العام الميلادى الجديد أن يستقبل اللبنانيون العام الجديد بالأمل والإيمان، متمنيا أن يكون مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين. وأضاف أن المحنة ستزول ويتعافى لبنان ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية.

ويعانى لبنان من أزمات متفاقمة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وسط تعثر الحلول فى ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار فريق سياسى على عدم المشاركة فى جلسات المجلس لحين تعديل مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، وهو ما يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد واتخاذ قرارات هامة على طريق الإصلاح.