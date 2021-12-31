جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، بأن السلطات الصينية تقدر بشكل كبير البيان الذى أدلى به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن تطوير العلاقات بين البلدين ولديها توقعات إيجابية للتعاون مع روسيا فى عام 2022.





وقال الدبلوماسى فى إفادة صحفية، معلقا على برقية التهنئة بالعام الجديد التى أرسلها الزعيم الروسى إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، إن "الجانب الصينى يثنى على التصريح الإيجابى للرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون بين بلدينا"- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية. وأشار إلى أنه "لدينا الكثير من التوقعات فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين روسيا والصين فى عام 2022". وأضاف تشاو ليجيان: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز التعاون العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الصينية: لدينا توقعات إيجابية للتعاون مع روسيا فى عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.