كيفية طباعة إخلاء طرف عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa

سوف نستعرض معكم طريقة طباعة إخلاء طرف من خلال نظام فارس لأنها من الخدمات المهمة التي يقدمها النظام لجميع الموظفين في مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد الحصول على مستندات إخلاء الطرف بعد تقديم الاستقالة ضروري للغاية وهي احد متطلبات الوظيفة جديدة، لأن هذا النموذج يشير إلى تخلي الموظف عن مسؤولياته من المهام الموكلة إليه لذلك يريد المعلمون معرفة كيفية الحصول على نموذج إخلاء طرف أو إبراء ذمة وطباعته من خلال نظام فارس بسهولة وهذا هو ما سنناقشه معكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني في الأسطر التالية فتابعونا.

سمحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في إدارة التعليم بطباعة نموذج إخلاء الطرف إلكترونيا من خلال منصة نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني وذلك لتسهل على المعلمين إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، ولطباعة إخلاء الطرف يجب إتباع الخطوات التالية:

أولا ستدخل الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية وسنسهل عليك الوصول مباشرة من خلال هذا الرابط sshr.moe.gov.sa. بعد الدخول إلى نظام فارس ستظهر الواجهة الرئيسية للموقع سجل الدخول عبر أدخال البيانات الأساسية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي ومن ثم انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول. بعد ذلك ستدخل إلى صفحة الحساب الشخصي الخاصةبك، والتي تحتوي على العديد من الخيارات من بينها ستضغط على الخدمة الذاتية للمدير. ثم انقر فوق أيقونة قائمة طلبات المدير. بعد ذلك انقر فوق أيقونة إخلاء الطرف. بعد ذلك سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحة بها معلومات عن المعلم الذي اتخذ قرار النقل ومن ثم يجب على المستخدم إدخال مجموعة البيانات التالية:

▪︎حدد اسم المعلم الذي تريد إرسال طلب إخلاء الطرف إليه ثم انقر فوق أيقونة الإجراء.

▪︎بعد ذلك سيتم نقلك إلى نافذة جديدة حيث ستضغط على أيقونة “إضافة”.

▪︎ثم أكتب بيانات الموظف بشكل صحيح.

▪︎ثم انقر فوق كلمة التالي ثم انقر فوق أيقونة “تنفيذ”. بعد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه أنقر فوق أيقونة “طباعة” لطباعة طلب إخلاء الطرف.

يبحث العديد من المعلمين عن طرق لضمان نجاح إخلاء الطرف المرسل من خلال نظام فارس وهي إحدى الخدمات التي يوفرها النظام ويمكن للمعلمين الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإخلاء من خلال الخطوات التالية: