10 الآف وظيفة بوزارة النقل و الخدمات اللوجستية في السعودية

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإعلان عن إقامة معرض الخدمات اللوجستية بعنوان قدرات المستقبل اللوجستي ،سوف يقام المعرض من يوم ٣ يناير وحتي يوم ٥ يناير ٢٠٢٢ بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والتي سوف توفر أكثر من عشرة الأف فرصة عمل مما يتيح الفرصة للشباب الكفؤ المتميزين للانضمام لفريق العمل بهذا القطاع.

معرض الخدمات اللوجستية

سوف يشارك بالمعرض ٢٥ متحدث بورش العمل وجلسات النقاش، التي سوف تقام لمناقشة احسن وأفضل الفرص الوظيفية وكذلك برامج الدعم والحوافز وأبرز التحديات ،ويقام معرض قدرات المستقبل اللوجستي بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وكذلك أيضا الشركة السعودية للخطوط الحديدية وشركة الخطوط الجوية السعودية والهيئة العامة للموانئ، وسوف يقوم بعض من رجال الأعمال ورواد المجال بمشاركة تجاربهم ورحلة كفاح كل منهم من أجل تحقيق طموحاته في القطاع .

أهداف معرض الخدمات اللوجستية

سوف يوفر المعرض أكثر من عشرة الآف فرصة عمل لإتاحة الفرصة للمقاسات من الشباب المتميزين للانضمام لفريق العمل بقطاع النقل وكذلك تعمل وتتكاتف لإقامة المعرض جميع الشركات من أجل رفع الكفاءات الوطنية ودعم النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وكذلك تعمل علي تسهيل خدمات النقل ورفع مستوي السلامة للمواطنين ومواجهة الكوارث وتطوير المجال اللوجستي للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وبالمزامنة مع المبادرة الوطنية .

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي ٢٠٢١ بعمل استراتيجية وطنية هدفها ترسيخ ووضع مركز لوجستي عالمي للمملكة العربية السعودية وكذلك تطوير الحياة في المدن وتحسين الأداء في الجهاز الحكومي كما تهتم أيضا الاستراتيجية علي تطوير البنية التحتية وعمل منصات ومناطق لوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأنظمة تشغيل متطورة وحديثة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وقد حددت الوزارة الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة لالتحاق بالبرنامج والتي جاءت كالتالي :-