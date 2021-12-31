مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية في العام الجديد 2022

ينتظر الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم بشغف الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع وذلك لأخذ قسط من الراحة بعد تعب وعناء الشغل اليومي وأعباء الحياة وتعتبر الإجازات فرصة جيدة لتجمع الأهل والأصدقاء، وسوف نوافيكم بموعد الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية للعام الحالي ٢٠٢٢.

الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية 2022

تعتبر الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية مثلها حال الكثير من الدول العربية فالمملكة تعطي أجازه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كعطلة أسبوعية ،ولكنها مقارنة بالدول الأخرى فهي لا تعطي الكثير من الإجازات، ولكنها تتميز بأنها إجازات طويلة الأمد .

تنحصر الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية في عيد الفطر والأضحى وإجازات موسم رمضان وموسم الحج والعمرة وكذلك العيد القومي للملكة العربية السعودية والإجازات الدراسية .

يبدأ العام الدراسي في المملكة العربية السعودية يوم ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ علي أن تستمر الدراسة ويمتحن الطلاب .

تبدأ أجازه الفصل الدراسي الأول يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم ١٦ يناير ٢٠٢٢

تبدأ أجازه منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم ١٠ مارس٢٠٢٢ .

بداية الفصل الدراسي الثالث يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٢ .

بداية أجازه الفصل الدراسي الثالث يوم ٣٠ يونية.

إجازات نهاية أسبوع مطولة يوم ٤ نوفمبر ٢٠٢١ وكذلك يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ثم يوم ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ ويوم ٢٥ مايو ٢٠٢٢ ويوم ١٥ يونية٢٠٢٢

تبدأ أجازه عيد الفطر المبارك من يوم ١ مايو ٢٠٢٢ وحتي يوم ٤ مايو ٢٠٢٢

تبدأ أجازه عيد الأضحى المبارك من يوم ٨ يوليو ٢٠٢٢ وحتي يوم ١٢ يوليو ٢٠٢٢.

تبدأ أجازه موسم الحج من يوم ٨يوليو ٢٠٢٢ وحتي ١٢ يوليو ٢٠٢٢ .

إجازات تعطي العام الدراسيالإجازات الدينية الرسميةالإجازات القومية

تحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها القومي كل عام يوم ٢٣ سبتمبر، وكذلك يجب التنويه عن أن المملكة العربية السعودية تعتبر أي يوم عمل يأتي بين أجازتين متتاليين يعتبر أجازه رسمية، وبهذا فقد عرضنا عليكم مواعيد الإجازات الرسمية والدينية في المملكة العربية السعودية كما أعلنت عنها الحكومة السعودية لجميع العاملين في المملكة، وفي حالة وجود أي إجازات أخرى سوف نوافيكم بالتفاصيل على الفور.