نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني رابط وموعد ظهور النتائج عبر وزارة التربية العراقية

نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني، ويترقب الطلبة والطالبات ظهور نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني هم وزيهم من اولياء الامور حيث انتهم قد انتهوا من اداء الامتحانات منذ فترة وقد اوضحت وزارة التعليم العراقية انه المصححين قد اوشكوا على مرحلة انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات للصف السادس الدور الثاني وسوف تتم عملية المراجعة ثم رصد الدرجات وقد وفرت الوزارة رابط للاستعلام عن النتيجة دون الحاجه للذهاب للمدرسة والتعرض للزحام والتكدس خاصة في ظل الازمة التي واجهتها البلاد وهو فيروس كورونا المستجد وتوفيرا للوقت والجهد.

نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني

نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني، ويبحث الطلبة والطالبات عن نتائج الصف السادس الاعدادي ٢٠٢١ الدور الثاني حيث انهم لم يوفقوا في امتحانات الدور الاول وخاضوا امتحانات الدور الثاني وانتهوا منها وينتظرون ظهور النتيجة بفارغ صبر وقد اوضحت وزارة التعليم العراقية ان المصحيين يعملون على قدم وساق حتى ينتهوا من اداء تصحيح الامتحانات وقد اكدت الوزارة ان المصححين باشروا في عملية التصحيح بمجرد انتهاء الطلبة من اداء الامتحانات وبمجرد الانتهاء منها سوف يتم اعلان نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني رسميا من قبل الوزارة وتفعيل رابط الحصول على النتيجة حتى يسهل على الطلبة الحصول على نتائجهم وقد طمأنت الوزارة الطلبة ان النتائج هذا الدور مبشرة عن نتائج الدور الاول ولا داعي للقلق.

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الثاني

نتائج السادس اعدادي 2021 دور ثاني، وقد اتاحت وزارة التعليم العراقية رابط مباشر للاستعلام على نتيجة الصف السادس بدلا من الذهاب للمدرسة والتكدس والازدحام بين الطلبة خوفا على صحة الطلبة وهيئة التدريس وتوفيرا للوقت والجهد وفيما يلي خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي :