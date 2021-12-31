NOW الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني Pdf

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن روابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، بعدما نشرت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول الموازي على أن يرغب عدد كبير من الطلاب على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على إعلان نتائج القبول الموازي بالعراق على ان يتم توجيه الدعوة لجميع الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التعليم العراقية او موقع الدراسات والتخطيط التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية حيث سبق وأن دعت وزارة التربية والتعليم العراقية على سرعة تسجيل بيانات الطلاب للقبول بالجامعات العراقية بعدما حددت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يكون موعد اول ايام الدراسة فى العراق لهذا العام اعتباراً من صباح يوم السابع والعشرون من يناير المقبل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط القبول الموازي لهذا العام

شروط القبول الموازي

الان نستعرض امام حضراتكم اهم الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم بالجامعات العراقية فى جميع التخصصات المطروحة امام طلاب وطالبات العراق سواء تخصص الطب او تخصص الهندسة او غيرها من التخصصات التي جاءت امام طلاب كافة المحافظات العراقية بعدما ان تم الاعلان عن نتائج التعليم الموازي لتاتي اهم الشروط على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التعليم والبحث العلمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام لتكون أمامكم النتائج بالحال

معدلات القبول بالجامعات العراقية

بعدما عرضنا امام حضراتكم بالاعلي طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نستعرض الان مع حضراتكم درجات القبول الموازي داخل الجامعات العراقية على نحو كل تخصص من التخصصات المطروحة امام طلاب وطالبات جميع التخصصات الجامعات العراقية على مستوي كل تخصص من تخصصات الموجودة فى جميع الجامعات العراقية على النحو التالي

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

تستمر معدلات بحث جوجل الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المعلنة عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي على مستوي كافة المحافظات والمدن العراقية، وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث لازال حدة الضغط تتزايد وراء الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها مساء يوم الامس

حتى الان مازالنا نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بالعراق التي جاءت بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل خاص ومقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج على مدار الساعة

لايزال مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق وذلك بعدما تم الاعلان عنها بشكل مؤخر على مستوي جميع محافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج على راس ومدار الساعة كونها تعد من اكثر النتائج بحثاً حالياً.

يتواصل حتي اللحظة الحالية مئات الالاف من الطلاب والطالبات وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر ليتزايد رغبة جميع الطلاب وراء التعرف على طرق وخطوات فحصها والاستعلام عنها التي جاءت اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حتي الان يتواصل عدد كبير من الطلاب والطالبات بالبحث على طرق وخطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي السابق وان تم الاعلان عنها مؤخراً على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث حدة البحث تتزايد رغبة بالتعرف على الكلية المرشحة امام الطالب التي تتناسب مع الضوابط والشروط المعلنة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي

لازال الطلاب والطالبات يباشرون الضغط على كافة المواقع التعليمية لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق المعلنة على مستوي كافة المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 على مستوي كافة المدن والمحافظات العراقية، عليه بامكانكم الان التعرف على تلك النتائج فور اتباع الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي

حتي الان نتواصل فى عرض طرق وخطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا او كافة المواقع التعليمية التي اشارت عليها وزارة التربية والبحث العلمي على انها ستخصصها لمساعدة كافة الطلاب لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي سيتم الاعلان عنها بصورة وبشكل الكترونية.