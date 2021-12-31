الجزائر: قانون المالية الجديد خصص 20 مليار دولار للدعم الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعى، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذى أصدره الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أمس الخميس خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم.





وأوضح رزيق، فى تصريحات له، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى، خلال هذا القانون الجديد، إلى ضبط سياسة الدعم ليذهب إلى مستحقيه.

وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطى ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التى تكشف عن تحقيق فائض فى الميزان التجارى الذى بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضى، مقارنة بعام 2020، حيث كان الميزان التجارى سالبا لنحو 10 مليارات دولار.

وأشار وزير التجارة الجزائرى إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلى الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

وفى السياق ذاته، نوه وزير التجارة الجزائرى إلى أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايين دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال عام 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافى الإقتصاد الوطنى.