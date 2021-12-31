أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مكثفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى كثفت أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر فى الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يوميا ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

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