استعلام كشف أسماء لم الشمل الفلسطيني 2022 الدفعة الثانية في قطاع غزة gaca.ps وزارة الشئون المدنية الفلسطينية

كشف أسماء لم الشمل الفلسطيني 2022 الدفعة الثانية أعلنت وزارة الشئون المدنية الفلسطينية برئاسة حسين الشيخ رسميا عن أسماء الأسر الفلسطينية الخاصة بلم الشمل الفلسطيني 2021 الدفعة الثانية، حيث يعد لم الشمل الفلسطيني هو أحد الإجراءات القانونية والحكومية التي يتم القيام بها من جانب السلطات الإسرائيلية لكي يتم السماح لبعض الاسر الفلسطينية الموجودة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية إمكانية التنقل بشكل طبيعي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وقد تم طرح الرابط الالكتروني المفعل لكي يتم من خلاله استخراج كافة الأسماء التي جاءت ضمن نتائج لم الشمل الفلسطيني الدفعة الثانية 2021، ليتم الاستعلام عن الأسماء بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الخاص بوزارة الشئون المدنية الفلسطينية.

اعلان كشف أسماء لم الشمل الفلسطيني 2022 الدفعة الثانية

وقد قام وزير الشئون المدنية حسين الشيخ بالإعلان رسميا عن التفاصيل الخاصة بأسماء الاسر الفلسطينية ضمن الدفعة الثانية 2021 من لم الشمل الفلسطيني، فقد تم الإعلان عن أسماء ما يصل الى 10 الاف اسم تقريبا والتي شملتهم الدفعة الثانية، وذلك بعدما تم الموافقة من جانب السلطات الإسرائيلية، وهي الأسماء التي جاءت على نحو الفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقة الهوية، بالإضافة الى الأسماء الراغبة في تغيير عناوينهم من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية، وقد تم اعتماد الموافقة على أسماء الكشف الخاص بلم الشمل الدفعة الثانية 2021 صباح يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر ديسمبر.

رابط الاستعلام عن أسماء لم الشمل الفلسطيني الدفعة الثانية 2021

وقد أعلنت السلطات الفلسطينية رسميا متمثلة في وزارة الشئون المدنية الفلسطينية عن تفعيل الرابط الالكتروني تلخصها بالاستعلام عن اسماء لم الشمل الفلسطيني الدفعة الثانية 2021، حيث جاءت الاسماء تتضمن عشرة آلاف إسم من المواطنين الفلسطينيين بشكل عام، بما في ذلك الموافقات على المواطنين الذين لم يبلغوا من العمر ستة عشر عاما، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.