شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف ، يعد قرض العمل الحر أكثر القروض التي تقوم المملكة العربية السُّعُودية أهمية، فهو يعمل على خدمة المرأة السُّعُودية ويساعدها هذا النوع من التمويل حتي تتمكن من تحسين مستواها المعيشي والمالي عن طريق إنشاء مشاريع خاصة بهم، ولكن قام البنك بوضع عدد من الشروط والأحكام المهمة التي يجب أن يتم توفرها في كل من يرغب في الحصول على هذا القرض، وسنقوم من خلال موقع ثقفني بتقديم كافة الشروط المطلوبة من بنك التسليف للاستفادة من قرض العمل الحر وأيضاً خطوات التسجيل الإلكتروني، وذلك لكل من تريد إقامة مشروع خاص به من النساء السعوديين.

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف

يجب أن تقوم جميع النساء التي ترغب في الاستفادة من قرض العمل الحر المقدم من بنك التسليف أن تطل علي الشروط الذي قام البنك بوضعها محاولة منه في اختيار من يستحق الحصول عليه والعدل بين المواطنين، وليست المرأة فقط من تكون مستفيدة من قرض العمل الحر بل هناك قروض للرجال وشروط قرض العمل الحر للرجال، وتتمثل الشروط الخاصة بالنساء فيما يلي:

ألا يقل عمر صاحبة الطلب عن ثمانية عشر 18 عام.

ولا يتخطى عمرها عن ستون 60 عاما.

في حالة كان التمويل في مجال السيارات (المركبات) تقوم صاحبة الطلب بإحضار وثيقة العمل الحر خاص بها.

تقوم السيدة صاحبة الطلب بتقديم رخصة المركبة الخاصة بها وتكون سارية المفعول.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بها عن أربعة عشر 14 ألف ريال سعودي وذلك القطاعين الحكومي والخاص.

تقديم وثيقة التأمين الخاص بالمركبة.

تكون السيدة صاحبة الطلب حاصله على الجنسية السُّعُودية أو من أبُ سعودي الجنسية.

تكون السيدة صاحبة الطلب قد عدي على إسلامها للعمل سنة كاملة.

ألا تكون السيدة قد قامت بالحصول على أي قرض من هذا البنك أو من أي بنوك أخرى ولم تقم بتسديدها وقت تقديم الطلب.

لا تتخطى مدة الأقساط المستحقة عليه أكثر من خمسة سنوات (60) شهراً كاملاً.

يجب على المواطنة توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بالقرض.

طريقة التقديم علي قرض العمل الحر للنساء

قام بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف سابقا بوضع عدد من الخطوات المهمة الخاصة بالتقديم للحصول على قرض العمل الحر للنساء وذلك لكل من تريد الحصول على هذا التمويل ومن هذه الخطوات المهمة ما سوف نقوم بتقديمه في السطور التالية:

من المفترض أن يتم الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية الرسمية بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة منتجاتنا والضغط عليها.

ثم اختيار أيقونة منتجات أفراد.

الضغط على أيقونة تمويل العمل الحر في حالة كان عيني أو نقدي.

اختيار أيقونة اسم التمويل الذي ترغب فيه والضغط على زر التقديم الإلكتروني.

الضغط على زر بوابة النفاد الوطني الموحد والنقر عليها.

تسجيل اسم صاحبة الطلب الرباعي.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به المسجلة على بوابة النفاد الوطني الموحد.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة صحة جميع البيانات المطلوبة والنقر عليها.

تسجيل رقم الجوال الخاص بها.

اختيار زر حفظ البيانات والنقر عليه.

على المواطنة القيام باختيار نوعية التمويل التي تريده.

تحديد قيمة مبلغ التمويل التي تريده وكيفية السداد.

وأخيرا يتم النقر على أيقونة إرسال.

ويعد هذا التمويل من أهم الأهداف التي تسعى إليها المملكة العربية السُّعُودية لرؤيتها لسنة (2030) وذلك لتحسين أحوال المرأة السُّعُودية والوقوف بجانبها وذلك لخلق فرص عمل جديدة وعديده لها وأيضاً التطوير من النمو الاقتصادي.