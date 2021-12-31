الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود ورقم الجواز للزائرين 2022

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود 1443 عبر الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية سواء المقيمين منهم أو الزائرين، وذلك ليتمكنوا من التأكد من صلاحية وثيقة التأمين الخاصة وبهم وكذلك لمعرفة موعد انتهائها ليتمكنوا من تجديدها في الموعد المحدد والحصول على العلاج من مستشفيات المملكة بدون أي صعوبات وعلاوة على ذلك تجنباً لوقوع أي غرامات عليهم، وفيما يلي سنتعرف على خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود أو رقم الجواز للزائرين 2022.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود 1443

قام مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تؤدي بدورها في مساعدة المواطنين المقيمين والزائرين على حد سواء، ذلك قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمجلس الضمان من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” من شريط الخدمات الظاهر في أعلى الصفحة.

” من شريط الخدمات الظاهر في أعلى الصفحة. سيتم فتح دليل الخدمات الإلكترونية قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن حالة التأمين “.

“. ثم قم باختيار أيقونة “ الاستعلام عن معلومات التأمين “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال بيانات وثيقة التأمين، قم بتسجيل رقم الأحوال المدنية أو رقم الإقامة ورمز التفعيل الظاهر أمامك.

وأخيراً قم بالنق ر على زر “إرسال” الظاهرة في أسفل يسار الصفحة.

سيتم عرض كافة التفاصيل والمعلومات حول رقم الحدود الذي تم الاستعلام عنه.

الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الجواز للزائرين 2022

أتاح مجلس الضمان التعاوني لكافة الزائرين للمملكة العربية السعودية خدمة الاستفسار عن حالة التأمين الخاص بهم، فما عليهم سوى اتباع الطريقة الآتية:

في البداية سيقوم الزائر بفتح الرابط الرسمي لموقع مجلس الضمان.

ثم يقوم باختيار “ الخدمات الإلكترونية ” ومنها يقوم باختيار خدمة “ الاستعلام عن حالة التأمين “.

” ومنها يقوم باختيار خدمة “ “. بعد ذلك يقوم بالنقر على خدمة “ الاستعلام عن تأمين زائر للمملكة “.

“. ثم يقوم الزائر بإدخال البيانات الخاصة به وهي رقم الجواز ورمز التفعيل الظاهر في الصورة الموجودة أمامه.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

الاستفسار عن التامين الصحي برقم الإقامة للمقيمين

أما بالنسبة للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من التأمين الصحي فبإمكانهم التأكد من صلاحية التأمين الخاص بهم عبر الدخول إلى موقع الضمان ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

في البداية ق باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. بعد ذلك قم باختيار خدمة “ استعلام عن حالة التأمين لشركات التأمين “، ومنها قم باختيار أيقونة “ استعلام عن تأمين الإقامة المميزة “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بتسجيل البيانات قم بتحديد خيار البحث وهو برقم الإقامة ومن ثم قم بتسجيل الرقم في المكان المخصص.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم بالنقر على زر “ إرسال “.

“. سيتم عرض كافة البيانات المطلوبة بعد التأكد من صحتها قم بالضغط على زر “موافق“.

وبذلك نكون قد انتهينا كن سرد الخطوات الإلكترونية للاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود 2022، كما تعرفنا على طريقة الاستفسار عن حالة التأمين للمقيمين والزائرين إلكترونيًا بسهولة ويسر.