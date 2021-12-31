كيف أعرف رقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بي أهلية الضمان بالمملكة

تفاصيل معرفة أهلية الضمان الاجتماعي، كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي؟ قام العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي بطرح هذا السؤال من خلال محركات البحث، يبحث العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريقة للتعرف على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم، وهذا ما سنوفره لكم من خلال هذه الفقرة، يمكن للمستفيد تحديد رقمه عن طريق الاتصال بالرقم النعروف حيث يمكن طلب رقم الضمان الاجتماعي الموحد 8001222777.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحصول على أرقام الضمان الاجتماعي بأرقام الهوية من خلال الطرق التالية:

اطلب رقم الهاتف المحمول للدائرة: 0112915588.

ثم يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

استمع إلى الرسالة الصوتية، ثم اضغط على 1.

استمع إلى الرسالة الصوتية، ثم اضغط على 1. اتبع الخطوات من خلال الاستماع إلى الرسالة الصوتية.

أدخل رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة من خلال لوحة المفاتيح.

اتبع التعليمات المسجلة حتى تحصل على رقم الضمان الاجتماعي.

الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً العديد من الخدمات التي يطلبها المستفيدون من التأمين لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وتخفيف العبء على مراكز الخدمة، تشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين ما يلي:

التحقق من مبلغ الضمان الاجتماعي.

التحقق من حالة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن بيانات المستفيد من خطاب الضمان.

نسخ وطباعة مشهد من إدارة الضمان الاجتماعي.

وكالة وزارة الضمان الاجتماعي

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوزارة الضمان الاجتماعي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين المسجلين في النظام، والغرض من إطلاق هذه البرامج هو دعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية، جدير بالذكر أن وزارة الضمان الاجتماعي ملتزمة بتطبيق مجموعة من المبادئ، سيتم توضيح هذه المبادئ لك من خلال الأسطر التالية: