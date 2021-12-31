رابط نظام فارس الخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم 1443

نظام فارس الخدمة الذاتية، قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية إطلاق رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 لعرض ترقيات الوزارة، وذلك ضمن خطة ترقيات الوزارة لرفع الكفاءة التعليمية، سنشرح لك عملية الترقية والمستفيدين وكيفية الاستعلام من خلال نظام فارس.رابط نظام فارس الخدمة الذاتية
أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية اتجاه الترقية الأخير، حيث تمت ترقية “أكثر من 15888 موظفًا وموظفة” من الموظفين والإداريين والمستخدمين من الشركات إلى وزارة التربية والتعليم والمدرسين والمعلمات والمفوضين الثقافيين، موظفو مقر وزارة الثقافة والعمال، الذين سجلو بنظام فارس للترقية للحصول على ترقية، يمكن للموظفين المرشحين للترقية الاستعلام عن الترقيات من خلال رابط منصة فارس، وقد يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الذين حصلوا على ترقيات لاكمال عملية الترقية وذلك من خلال نظام فارس.رابط نظام فارس الخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم
يمكن للموظفين الاستعلام عن معلومات الترقية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام فارس، والخطوات المحددة كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية.
- انقر فوق ترقية الخدمة الذاتية، ثم انقر فوق قرار الترقية.
- يظهر ترقيات الموظفين وترقية وزارة التربية والتعليم والقبول أو الرفض وبيانات جميع الموظفين.
- إخلاء طرف عبر نظام فارس لاستكمال إجراءات الترقية
- إذا تمت ترقية موظف في قسم غير قسمه وأراد أن يبدأ العمل في القسم الذي تمت ترقيته إليه، فيجب عليه تقديم إخلاء مسؤولية من خلال نظام فارس، وتكون الخطوات على النحو التالي:
تسجيل الدخول من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية.
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وبيانات رمز التحقق المرئي المطلوبة.
ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
ثم اضغط على مهنة الخدمة الذاتية للموظف وحدد طلب الإخلاء.
انقر فوق رمز الإضافة، ثم انقر فوق قرار الترقية.
أدخل الاسم ورقم المعرف والمنصب الذي تمت ترقيته وترتيبك والبيانات المطلوبة لتحديد الرقم الذي تلقيته في الرسالة النصية.
ثم انقر فوق رمز التطبيق، ثم انقر فوق تنفيذ في النهاية.
بعد الموافقة على طلب الإخلاء، قم بطباعته.
الوسوم
نظام فارس الخدمة الذاتية، قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية إطلاق رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 لعرض ترقيات الوزارة، وذلك ضمن خطة ترقيات الوزارة لرفع الكفاءة التعليمية، سنشرح لك عملية الترقية والمستفيدين وكيفية الاستعلام من خلال نظام فارس.رابط نظام فارس الخدمة الذاتية
أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية اتجاه الترقية الأخير، حيث تمت ترقية “أكثر من 15888 موظفًا وموظفة” من الموظفين والإداريين والمستخدمين من الشركات إلى وزارة التربية والتعليم والمدرسين والمعلمات والمفوضين الثقافيين، موظفو مقر وزارة الثقافة والعمال، الذين سجلو بنظام فارس للترقية للحصول على ترقية، يمكن للموظفين المرشحين للترقية الاستعلام عن الترقيات من خلال رابط منصة فارس، وقد يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الذين حصلوا على ترقيات لاكمال عملية الترقية وذلك من خلال نظام فارس.رابط نظام فارس الخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم
يمكن للموظفين الاستعلام عن معلومات الترقية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام فارس، والخطوات المحددة كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية.
- انقر فوق ترقية الخدمة الذاتية، ثم انقر فوق قرار الترقية.
- يظهر ترقيات الموظفين وترقية وزارة التربية والتعليم والقبول أو الرفض وبيانات جميع الموظفين.
- إخلاء طرف عبر نظام فارس لاستكمال إجراءات الترقية
- إذا تمت ترقية موظف في قسم غير قسمه وأراد أن يبدأ العمل في القسم الذي تمت ترقيته إليه، فيجب عليه تقديم إخلاء مسؤولية من خلال نظام فارس، وتكون الخطوات على النحو التالي:
تسجيل الدخول من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية.
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وبيانات رمز التحقق المرئي المطلوبة.
ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
ثم اضغط على مهنة الخدمة الذاتية للموظف وحدد طلب الإخلاء.
انقر فوق رمز الإضافة، ثم انقر فوق قرار الترقية.
أدخل الاسم ورقم المعرف والمنصب الذي تمت ترقيته وترتيبك والبيانات المطلوبة لتحديد الرقم الذي تلقيته في الرسالة النصية.
ثم انقر فوق رمز التطبيق، ثم انقر فوق تنفيذ في النهاية.
بعد الموافقة على طلب الإخلاء، قم بطباعته.