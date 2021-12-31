رابط نظام فارس الخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم 1443

نظام فارس الخدمة الذاتية، قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية إطلاق رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 لعرض ترقيات الوزارة، وذلك ضمن خطة ترقيات الوزارة لرفع الكفاءة التعليمية، سنشرح لك عملية الترقية والمستفيدين وكيفية الاستعلام من خلال نظام فارس.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية اتجاه الترقية الأخير، حيث تمت ترقية “أكثر من 15888 موظفًا وموظفة” من الموظفين والإداريين والمستخدمين من الشركات إلى وزارة التربية والتعليم والمدرسين والمعلمات والمفوضين الثقافيين، موظفو مقر وزارة الثقافة والعمال، الذين سجلو بنظام فارس للترقية للحصول على ترقية، يمكن للموظفين المرشحين للترقية الاستعلام عن الترقيات من خلال رابط منصة فارس، وقد يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الذين حصلوا على ترقيات لاكمال عملية الترقية وذلك من خلال نظام فارس.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية ترقيات وزارة التعليم

يمكن للموظفين الاستعلام عن معلومات الترقية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام فارس، والخطوات المحددة كالتالي: