عروض أسواق العثيم ليومين الجمعة والسبت:

أحدث عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعد من أهم الأسواق والهايبر ماكت داخل السعودية ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء الملكة السعودية ليسهل على العميل الحصول على منتجاتة وكل السلع الضرورية فعندما تحتاج شراء كل ما يحتاج المنزل ترغب في مكان يكون بالقرب منك لذالك تسعي أسواق العثيم توفير العديد من الفروع لتسهيل على العملاء ويتميز أيضاً بتوفير كل المنتجات وكل العروض في كل الفروع في نفس الوقت.

عروض أسواق العثيم لنهاية العام في السعودية:

تشمل العروض والخصومات كل الأقسام المتواجدة داخل الهايبر والأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع لتناسب كل الفئات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والخصومات توجد بقسم السلع الغذائية الضرورية كاللحوم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات، والمقبلات وغيرهم، وقسم العناية بالبشرة، والعناية الشخصية، ومستلزمات المطبخ، والأجهزة الكهربائية، وتصل الخصومات في بعض الأوقات ل 50٪ من سعر المنتج كل هذا للحصول على إرضاء جميع العملاء واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

بادر بالحصول على العرض الأن، قطاعة طعام اوكارينا ٦شفرات السعر للحبة قبل العرض 145 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على العرض قبل نفاذ الكمية، العرض لفترة محدودة، جوال ايفون 11، 128 جيجا السعر قبل العرض 3399 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2449 ريال سعودي.

مقلاة جي برو لا غني عنها في المطبخ جودتها عالية، الطقم 3 قطع السعر قبل العرض 69 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 45 ريال سعودي.

بطانية راشيل نفرين للحماية والدفئ من جو الشتاء الشديد البرودة متوفرة الأن وعالية الجودة،البطانية ال 3kg سعرها قبل العرض 104.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 72 ريال سعودي، والبطانية ال 6kg، السعر قبل العرض 179.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 124 ريال سعودي.

بطانية فلتيل نفر ثقيلة وعالية الجودة للحصول على دفئ لا مثيل له ، البطانية 170×220cm السعر قبل العرض للحبة 66 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 41 ريال سعودي، والبطانية 220×240cm السعر للحبة قبل العرض 90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 58.95 ريال سعودي.

غلاية كيك اون ستيل، يتوفر علية لا تجعلة يفوتك وبادر بالحصول علية، السعر قبل العرض 75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم ليومين الجمعة والسبت: