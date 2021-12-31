كم باقي على الاختبارات النهائية بالمملكة 1443

كم باقي على الاختبارات النهائية بالمملكة، بعد أن تبنى التعليم السعودي نظام العام الدراسي الجديد المكون من 3 فصول دراسية، تابع معنا لمعرفة موعد الفصل الدراسي الثاني 1443 الامتحان النهائي وكامل المؤهلات الأكاديمية التي تم تعديلها من قبل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم السعودي بالمملكة العربية السعودية، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول مواعيد الاختبارات النهائية للطبة والطالبات من خلال التقرير.

تفاصيل العام الدراسي 1443 في السعودية

الفرق بين هذا العام والأعوام السابقة هو أن نظام التعليم في المملكة يتكون من ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد عامين من تطبيق نظام البحث، حيث ناقش المسؤول عن العملية التعليمية في المملكة كل هذه الفصول، الاقتراح يهدف إلى النهوض بنظام التعليم بما يتماشى مع رؤية 2030 للمستقبل كانت بداية العام الحالي في 29 أغسطس 2021، الأحد الموافق 21 محرم 1443 هـ، وانطلقت الدراسة من خلال المنصة التعليمية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ونسبة الحضور طلاب المدارس الإعدادية منتظمة.

حيث يذهب المعلمون في جميع مراحل التعليم إلى المدرسة بموجب إجراءات وقائية صارمة.

وبحسب الجدول الزمني للاختبارات، تختلف مواعيد الامتحانات النهائية لعام 1443 في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وتواريخ الامتحانات للفصلين الأول والثالث اختلافًا كبيرًا عن مواعيد الامتحانات المقررة لهم.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443

وفقًا لآخر التطورات في نظام التعليم السعودي، فإن النظام الجديد الذي يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية مختلفة سيساعد في زيادة عدد ساعات الدراسة وزيادة وصول الطلاب للمعلومات، أما الفصل الثاني فهو كالتالي:

يبدأ الاختبار النهائي المقرر للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 26 ديسمبر 1443 م، الموافق 27 فبراير 2022 م، وسيستمر الطلاب في إجراء الاختبار لمدة 10 أيام قبل المتابعة حتى الفصل الدراسي الثالث وتكون مواعيد بداية الفصل الثالث في السابع عشر من شعبان 1443 م الموافق 20 مارس 2022 م بشرط أن تنتهي السنة الدراسية ويقضي الطلاب إجازة طويلة تبدأ من الأول في ذي الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م.