طريقة تحضير طبق المموش بالروبيان الشهي و اللذيذ من المطبخ الكويتي

المكونات لآكلة المموش بالروبيان
يعتبر روبيان الماموش من الأطباق الشهية والمميزة في الكويت ، ويستخدم الجمبري الطازج أو المجمد في الطبخ لجسم الإنسان ولذلك سنعمل على توضيح طريقة صناعته والمكونات الخاصة به على طريقة المطبخ الكويتى والخليجى وهى على النحو التالى :-أولا – مكونات الحشو:
- كوب ونصف من الروبيان الناشف.
- 2 فص ثوم المفروم.
- 3 بصلات كبيرة مفرومة.
- ملح .
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من الزيت .
- نصف حزمة كزبرة خضراء.
- ربع حزمة شبت.
- بهارات مشكلة (كزبرة ناشفة، لومي مطحون، حبهان مطحون، دارسين).
- كوبين ونصف من الأرز.
- كوب ونصف من الماش (العدس الأخضر).
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- حبة لومي كاملة.
- حبهان حب.
- ملح.
- فلفل أسود.
- حبة فلفل حار.
- 2معلقة كبيرة من الزيت النباتي.
أولاً – تحضير الروبيان :
يتم غسل الروبيان اليابس ووضعه بماء على النار، إلى أن يقارب على النضج، نخرجه من الماء، و نصفيه.
ثانياً – طريقة تحضير حشو الروبيان:
- نضع مقلاه بها معلقتين من الزيت، و نضع عليه البصل و نقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف اليه الثوم.
- نضع عليه الملح والفلفل والتوابل المشكلة ونستمر في التقليب .
- ثم نضع الروبيان ونقلبه معهم .
- نضيف الكزبرة الخضراء.
- نحضر مقلاة بها زيت ثم نضيف اليها الثوم المفروم، والفلفل الحار، وثلاث ملاعق من الحشو ،ونقلبهم.
- ثم نضع اللومى الكامل والحبهان الحب ونقوم بالتقليب.
- ثم نضع على الخليط الماش بعد تنشصفيته.
- ثم نضع ماء مغلي ونتركه على نار هادئه لمدة 10دقائق حتى يتم تسويته.
- يتم تقديم الأرز في اناء نظيف و عليه الروبيان، و بالهنا و الشفا.