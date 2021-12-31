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طريقة تحضير طبق المموش بالروبيان الشهي و اللذيذ من المطبخ الكويتي

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المكونات لآكلة المموش بالروبيان

يعتبر روبيان الماموش من الأطباق الشهية والمميزة في الكويت ، ويستخدم الجمبري الطازج أو المجمد في الطبخ لجسم الإنسان ولذلك سنعمل على توضيح طريقة صناعته والمكونات الخاصة به على طريقة المطبخ الكويتى والخليجى وهى على النحو التالى :-

أولا – مكونات الحشو:
  • كوب ونصف من الروبيان الناشف.
  • 2 فص ثوم المفروم.
  • 3 بصلات كبيرة مفرومة.
  • ملح .
  • رشة فلفل أسود.
  • ملعقة كبيرة من الزيت .
  • نصف حزمة كزبرة خضراء.
  • ربع حزمة شبت.
  • بهارات مشكلة (كزبرة ناشفة، لومي مطحون، حبهان مطحون، دارسين).
ثانياً – مكونات المموش:
  • كوبين ونصف من الأرز.
  • كوب ونصف من الماش (العدس الأخضر).
  • 4 فصوص ثوم مفروم.
  • حبة لومي كاملة.
  • حبهان حب.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • حبة فلفل حار.
  • 2معلقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل المموش بالروبيان

 

أولاً –  تحضير الروبيان :

يتم غسل الروبيان اليابس ووضعه بماء على النار، إلى أن يقارب على النضج، نخرجه من الماء، و نصفيه.

 

ثانياً – طريقة تحضير حشو الروبيان:
  • نضع مقلاه بها معلقتين من الزيت، و نضع عليه البصل و نقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف اليه الثوم.
  • نضع عليه الملح والفلفل والتوابل المشكلة ونستمر في التقليب .
  • ثم نضع الروبيان ونقلبه معهم .
  • نضيف الكزبرة الخضراء.
ثالثاً – طريقة عمل المموش :
  • نحضر مقلاة بها زيت ثم نضيف اليها الثوم المفروم، والفلفل الحار، وثلاث ملاعق من الحشو ،ونقلبهم.
  • ثم نضع اللومى الكامل والحبهان الحب ونقوم بالتقليب.
  • ثم نضع على الخليط الماش بعد تنشصفيته.
  • ثم نضع ماء مغلي ونتركه على نار هادئه لمدة 10دقائق حتى يتم تسويته.
  • يتم تقديم الأرز في اناء نظيف و عليه الروبيان، و بالهنا و الشفا.

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