طريقة تحضير طبق المموش بالروبيان الشهي و اللذيذ من المطبخ الكويتي

المكونات لآكلة المموش بالروبيان

يعتبر روبيان الماموش من الأطباق الشهية والمميزة في الكويت ، ويستخدم الجمبري الطازج أو المجمد في الطبخ لجسم الإنسان ولذلك سنعمل على توضيح طريقة صناعته والمكونات الخاصة به على طريقة المطبخ الكويتى والخليجى وهى على النحو التالى :-

كوب ونصف من الروبيان الناشف.

2 فص ثوم المفروم.

3 بصلات كبيرة مفرومة.

ملح .

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزيت .

نصف حزمة كزبرة خضراء.

ربع حزمة شبت.

بهارات مشكلة (كزبرة ناشفة، لومي مطحون، حبهان مطحون، دارسين).

كوبين ونصف من الأرز.

كوب ونصف من الماش (العدس الأخضر).

4 فصوص ثوم مفروم.

حبة لومي كاملة.

حبهان حب.

ملح.

فلفل أسود.

حبة فلفل حار.

2معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

يتم غسل الروبيان اليابس ووضعه بماء على النار، إلى أن يقارب على النضج، نخرجه من الماء، و نصفيه.

نضع مقلاه بها معلقتين من الزيت، و نضع عليه البصل و نقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي، و نضيف اليه الثوم.

نضع عليه الملح والفلفل والتوابل المشكلة ونستمر في التقليب .

ثم نضع الروبيان ونقلبه معهم .

نضيف الكزبرة الخضراء.