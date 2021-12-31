استعلام عن آخر قسط بنك التسليف بالخطوات كاملة ، قدم بنك التسليف السعودي لعملائه خدمة من أكثر الخِدْمَات أهمية التي يحتاج إليها المواطن وهي خدمة الاستعلام عن باقي الأقساط المستحقة على العميل وذلك لكل المستفيدين من تمويلات هذا البنك وهي الفترة الزمنية الباقية لهم في سداد قيمة الأقساط المستحقة عليهم، وتم توفير ذلك بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي بالبنك، وذلك ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم علي موقع ثقفني.

استعلام عن آخر قسط بنك التسليف

قام البنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدد خطوات محددة لابد من النظر إليها حتى يتمكن العميل من إتمام عملية الاستعلام عن قروض بنك التسليف الخاصة به، وتتمثل الخطوات في الآتي:

لابد من الدخول المباشر إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

في حالة تسجيل الدخول سوف يصل للمستعلم رسالة تحتوي على رمز التحقق الخاص به.

يقوم المواطن بتسجيل رَقَم رمز التحقق الخاص به الذي وصل إليه.

سوف تظهر للمستعلم الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك.

قيام المواطن بالضغط على أيقونة بتحديد الخِدْمَات الإلكترونية التي يريدها.

اختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن باقي الأقساط والضغط عليها وذلك بتحديد التاريخ الذي يريده

استعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي الاستفسار عن باقي الأقساط المستحقة عليه عن طريق استخدام رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به، ويتم ذلك بإتباع عدد من الخطوات المهمة التي وضعها البنك ومنها:

الدخول علي الموقع الرسمي المتوفر عليه الاستعلامات بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

يقوم العميل بإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به.

بعدها سوف يصل المواطن رسالة نصيه تحتوي علي رقم التحق.

يتم اختيار أيقونة (موافق) على جميع الشروط والأحكام المطلوبة من جهة البنك والنقر عليها.

سيظهر للمستخدم الصفحة الرئيسية الخاصة بقروض بنك التسليف.

يتم اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

اختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن باقي الأقساط وذلك باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية والنقر عليها

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

وضع بنك التسليف السعودي لكل عملاءه ممن يريدون الحصول على قرض من خلاله شروط هامة التي لابد أن يقوم بتوفيرها عند عملية التسجيل الإلكتروني التي من خلالها يقوم البنك باختيار الشخص الذي يستحق الحصول علي هذا التمويل، ومن الشروط ما يتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن عشرة 10 آلاف ريال سعودي.

وفي حالات أخرى يتم تحديد الدخل الشهري ما سيحدده البنك وقت تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السُّعُودية.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاما كامله.

ألا يتعدى عمره عن ستون 60 عاما وذلك في تاريخ تسديد آخر قسط مستحَق عليه.

ماهو بنك التسليف السعودي

منذ إنشاء بنك التسليف وهو يعمل على خدمة جميع عملاءه ممن يقوموا بالحصول على القروض والتمويلات المختلفة التي يقدمها البنك وقد عمل البنك على استهداف عدد من الفئات وهي الفئات محدودة الدخل ومتوسطي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يريدون تحسين مستواهم المعيشي والمالي، كما يعمل أيضاً على تيسير كافة الخِدْمَات للتيسير على الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة التي تعينهم على تحسين مستواهم المادي، ومن خدماته أيضاً قروض ترميم المنازل وقروض السيارات.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم من خلال موقع ثقفني كل ما يتعلق عن كيفية الاستعلام عن آخر قسط مستحَق على العميل من بنك التسليف برقم الهوية الوطنية وكيفية الحصول على قرض من البنك وذلك لكل من يرغب في الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.