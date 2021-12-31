لا إعادة لفحص المطعّمين العائدين قبل 72 ساعة

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دوت الخليج - وافقت الحكومة على أن لا تتم إعادة فحص الـPCR للمسافرين المطعّمين العائدين إلى الأردن قبل 72 ساعة.
وبعث وزير الداخلية مازن الفراية إلى مدير الأمن العام صورة عن كتاب وزير الصحة والمتعلق بقرار لجنة الأوبئة بخصوص العزل المنزلي.
وتضمن الكتاب الموافقة على اعتبار صلاحية فحص الـPCR لمدة 72 ساعة للمسافرين المطعمين بجرعتي مطعوم على الأقل والذين لا تتجاوز فترة سفرهم وعودتهم 72 ساعة، بحيث لا يتم إعادة فحص الـPCR على المعابر الحدودية الأردنية إذا كانت فترة السفر والعودة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الفحص الذي تم إجراؤه في الأردن.
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