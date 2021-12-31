تريد الشراء من "إيكيا"؟ الأسعار سترتفع في 2022

أعلنت مجموعة "ايكيا" السويدية للأثاث أنها ستُضطر لزيادة أسعارها بمعدل 9% في العام الجديد 2022، لمواجهة مشاكل النقص في المواد الأساسية وارتفاع كلفة النقل في الاقتصاد العالمي.

وقالت شركة "إينغكا غروب" القابضة، التي تشرف على أكثر من 90% من متاجر "إيكيا" في العالم "للأسف، للمرة الأولى منذ أن بدأت تكاليف مرتفعة أكثر بالتأثير على الاقتصاد العالمي، سنضطر أن نحمل زبائننا بعض الزيادات في الكلفة"، وفق "فرانس برس".

وأضافت الشركة التي يقع مقرها في هولندا "مثل الكثير من القطاعات الأخرى، تستمر إيكيا في مواجهة قيود كبيرة على النقل والمواد الأساسية التي تزيد الكلفة من دون توقع أن يتوقف ذلك في المستقبل القريب. ومن المتوقع حدوث اضطرابات في معظم العام 2022".

وقالت إينغكا إن الزيادات الرئيسية في التكاليف المرتبطة بأسعار النقل والإمدادات "يُشعر بها خصوصا في أميركا الشمالية وأوروبا".

وأوضحت الشركة القابضة "سيكون معدّل الارتفاع (بالتكاليف) لدى إينغكا غروب 9% على المستوى العالمي، مع تفاوت بالأسعار بحسب الدول ومجموعة المنتجات، ما يعكس الضغوط التضخمية المحلية".

واستوعبت مجموعة "إيكيا" حتى الآن التكاليف الكبيرة الناتجة عن التوترات اللوجيستية الرئيسية الناجمة خصوصا عن انتعاش الطلب في نهاية المرحلة الأولى من الجائحة.

ويأتي الإعلان على خلفية تسارع حاد في التضخم في جميع أنحاء العالم، عزّزه اضطراب عميق في سلاسل التوزيع ونقص في سلع أساسية للتجارة الدولية.

وترافقت الظاهرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية (خشب ونحاس وفولاذ) والطاقة (وقود وغاز وكهرباء).

وفي منطقة اليورو، بلغ معدل التضخم 4,9% خلال عام واحد حتى نوفمبر، وهو رقم قياسي منذ اعتماد العملة الموحدة العام 1999.

وفي الولايات المتحدة، وصلت زيادة الأسعار إلى 6,8% الشهر المنصرم مقارنة بشهر نوفمبر 2020، وهو أعلى مستوى لها منذ 39 عاما.