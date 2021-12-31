أخبار اليمن : عزام صلاح يعزي بوفاة النائب فيصل الشوافي

عزام صلاح يعزي بوفاة النائب فيصل الشوافيبعث رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام عبدالله صلاح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، جاء فيها:

الأخ العزيز/ محمد فيصل الشوافي، واخوانه وجميع آل الشوافي، الكرام

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فيصل عبدالله الشوافي - عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر.. لقد خسر الوطن والمؤتمر برحيلة احد الرجال الأوفياء الثابتون على مبادئهم، عرفه الجميع فارساً فاعلاً في كل الانشطة والبرامج التنظيمية والتشريعية والرقابية والاجتماعية حكيماً في كل المواقف.

تعازينا ومواساتنا لكم، ولإخوانكم، ولكل محبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

أخوكم/

عزام عبدالله صلاح

عضو مجلس النواب

رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام

