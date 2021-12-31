أخبار اليمن : الأرصاد ينبّه من ضباب وتدنٍ في الرؤية الأفقية

الأرصاد ينبّه من ضباب وتدنٍ في الرؤية الأفقيةتوّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب منخفضة ومتوسطة وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في بيان، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب منخفضة ومتوسطة وباردة نسبياً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من محافظات "تعز، إب، ريمة، المحويت، ذمار، حجة وصعدة".

كما توّقع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والمناطق الجبلية المقابلة للساحل الغربي.

وأشار إلى أن الطقس بالمناطق الساحلية غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من الساحل الغربي وكذا أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها 28 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام باردة نسبياً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها 20 عقدة تثير الأتربة والرمال، كما أن الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بوجه عام.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرق والمنعطفات الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية والضباب أو بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار الخفيفة.

وحذر كبار السن والأطفال والمرضى من الطقس البارد نسبياً في المناطق الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.