هل حدد بايدن إجراءات روسية لفرض العقوبات؟

جدة - نرمين السيد - وأدلى أوشاكوف بهذه التصريحات ردا على سؤال عما إذا كان بايدن قد أوضح نوع التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية الذى يمكن أن يؤدى إلى فرض قيود -وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أنه "لم تتم مناقشة ذلك بالتفصيل، حيث ذكر بايدن جملة "العقوبات الكبيرة "، ورد بوتين بأنها ستكون خطأ فادحا قد يتسبب فى قطع كامل للعلاقات بين البلدين".

وفى سياق متصل، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن على موقف موسكو المتشدد بشأن العقوبات، مؤكدا على أن وقت تقديم التنازلات قد انتهى.

وقال جباروف،فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:"إن روسيا ستتخذ أيضا موقفا متشددا فى المحادثات فى جنيف"، لافتا إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين كانت صعبة.

وأضاف جباروف:" أن الزعيم الروسى قال لنظيره الأمريكى إنه لا داعى لتخويفنا بالعقوبات، فقد يكون هناك قطع للعلاقات، وعلى واشنطن أن تفكر فى هذا الأمر"، موضحا أن الرئيس بوتين أكد أنه لا ينوى التراجع.

وتعليقا على تصريح الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تنوى نشر أسلحة هجومية فى أوكرانيا، أشار البرلمانى الروسى إلى أن هذا جيد فى إطار الكلام والتصريحات.

وتابع النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى:" يجب تكريس تصريحات بايدن فى الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن أجريا مكالمة هاتفية مساء أمس /الخميس/، تناولا خلالها أهم المسائل المتعلقة بالمحادثات المرتقبة بين الجانبين حول الضمانات الأمنية.