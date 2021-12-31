استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة سلفيت

جدة - نرمين السيد - كان الشاب أمير عاطف ريان 37 عاما، أصيب بجروح حرجة، وقالت مصادر طبية، إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلى طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، إن الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق هذا الشاب تعد إمعانا فى سياسة القتل لأجل القتل، التى أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.