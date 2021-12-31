في 2021.. هذه أندية أوروبا "الأكثر عنفا"

كرة القدم لا تخلو من السيناريوهات الدرامية، فقد يكون طرد لاعب كافيًا لقلب موازين أي مباراة، وقد تكون عرقلة لاعب في طريقه إلى مرمى فريقك سببًا لحصد بطولة، وخلال هذا التقرير نتطرق إلى سباق "البطاقات الحمراء"، ونرصد أكثر 10 أندية في أوروبا طُرد لاعبوها خلال القرن الواحد وعشرين حتى الآن.

وفقا لموقع "خيل نو"، تقاسمت قائمة الأكثر حصولًا على البطاقات الحمراء الفرق الإيطالية والإسبانية، وجاء الترتيب كالتالي:

10- إي سي ميلان

في المركز العاشر، يأتي الفريق الإيطالي، إي سي ميلان، إذ تعرض لاعبوه للطرد 138 مرة، ويعد اللاعب الدولي السابق أليساندرو كوستاكورتا الشهير بــ"بيلي"، أكثر لاعبي الفريق الأحمر حصولا على البطاقات الحمراء برصيد 8 بطاقات.

9- أتلتيك بلباو

بنفس الرصيد من البطاقات الحمراء، يحتل أتلتيك بلباو المركز التاسع بالقائمة، إذ تعرض لاعبوه للطرد 138 مرة أيضًا، وعبر تاريخ النادي "الباسكي" يعد اللاعب الإسباني أندوني غويكيوتكسيا هو أكثر لاعبيه حصولًا على "بطاقات الطرد" برصيد 6 كروت حمراء.

8- أودينيزي

ويحتل الفريق الإيطالي، أودينيزي، المركز الثامن بهذه القائمة، برصيد 139 بطاقة حمراء، واللاعب الإيطالي فاليريو بيرتوتو هو صاحب نصيب الأسد في الحصول على البطاقات الحمراء بقميص الفريق برصيد 6 بطاقات.

7- أتلتيكو مدريد

ربما كان "أتلتيكو مدريد" أول اسم جاء في ذهنك، عندما وجدت أن التقرير يتعلق بالبطاقات الحمراء، نظرًا لأن الفريق الإسباني معروف بلعبه العنيف، والذي كان يشتهر به مدربهم الحالي، دييغو سميوني، عندما كان لاعبًا.

يأتي بطل إسبانيا سابعا في هذه القائمة برصيد 143 طردا، وأحد أكثر لاعبي الفريق حصولا على البطاقات الحمراء، هو القائد دييغو جودين، إذا حصل على 6 بطاقات طرد.

6- ريال مدريد

برصيد 153 بطاقة حمراء، يحل ريال مدريد سادسا بهذه القائمة، والقائد السابق للملكي، سيرخيو راموس، هو الأكثر استقبالا للكروت الحمراء خلال هذه الفترة بـ 8 بطاقات.

5- إسبانيول

في المركز الخامس، يأتي النادي الإسباني، إسبانيول، برصيد 158 بطاقة حمراء، ومدرب باريس سان جيرمان الحالي، ماوريسيو بوتشيتينو، هو أكثر لاعبي الفريق الإسباني تعرضًا للطرد برصيد 4 بطاقات.

4- إي سي روما

يأتي نادي روما الإيطالي رابعا برصيد 164 بطاقة حمراء، ولاعبهم الأسطوري فرانشيسكو توتي هو الأخطر في هذا الصدد، حيث حصل على 11 بطاقة حمراء مباشرة و4 بطاقات طرد غير مباشر.

3- فالنسيا

من بين أندية الدوري الإسباني، يعد نادي فالنسيا صاحب ثاني أعلى معدل استقبال للبطاقات الحمراء المباشرة منذ عام 2000 في جميع المسابقات. وتلقى الثنائي ديفيد ألبيلدا وأميديو كاربوني 6 بطاقات حمراء مباشرة لكل منهما، بينما تلقى روبرتو أيالا خمس بطاقات حمراء خلال فترة وجوده مع النادي.

وبشكل عامٍ، استقبل فالنسيا 175 بطاقة حمراء، ليحل ثالثًا بهذه القائمة.

2- إشبيلية

في المركز الثاني، يأتي نادي إشبيلية الإسباني، الذي يعد أكثر أندية "الليغا" حصولا على البطاقات الحمراء في القرن الواحد وعشرين برصيد 181 طردا، من بين أكثر لاعبي الفريق الأندلسي استقبالا للبطاقات الحمراء، الجناح خيسوس نافاس، إذ تلقى ثلاث بطقات بقميص الفريق الإسباني.

1- لاتسيو وإشبيلية



يتقاسم النادي الإيطالي، لاتسيو، صدارة هذه القائمة مع نظيره إشبيلية برصيد 181 طردا. وتلقى ستيفان رودو، أحد اللاعبين الحاليين في الفريق، ثلاث بطاقات حمراء وطردين غير مباشرين، ما يجعله اللاعب الأكثر حصولًا على "الأحمر" في النادي حاليًا.