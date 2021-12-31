النمسا ترفع موازنة مكافحة البطالة إلى مليارى يورو فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال مارتن كوشر وزير العمل النمساوى فى تصريح، اليوم الجمعة، إنه فى عام 2021 تمت الموافقة بالفعل على طلبات المرحلة الخامسة من تمويل مكافحة البطالة من خلال برامج العمل لوقت قصير بمبلغ 800 مليون يورو.
وتوقع وزير العمل أنه لن يكون الاستخدام الفعلى لبرامج العمل قصير الوقت أكبر بكثير من المتاح وبالتالى فإن زيادة سقف الميزانية للعمل قصير الوقت هو إجراء ضرورى فى العام الجديد.
يشار إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت على مدار العامين الماضيين فى ارتفاع حاد فى معدلات البطالة، كما لجأت العديد من الشركات للعمل بنظام الوقت القصير لمواجهة الإغلاقات المتكررة فى البلاد.
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