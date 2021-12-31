روسيا تكشف عن أهم اختراعات عام 2021

روسيا تكشف عن أهم اختراعات عام 2021أعلن غريغوري إيفليف، رئيس الوكالة الفدرالية للملكية الفكرية في روسيا، أن أهم اختراعات عام 2021 هي المادة المركبة ذات خصائص مضادة للبكتيريا وروبوت مطهر وأقراص الأنسولين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن إيفليف قوله "تخترع تقنيات جديدة تماما للحياة في فترة الجائحة. وأول ما نريد كشفه، هو ابتكار مادة مركبة قابلة للتحلل بيولوجيا، لها خصائص مضادة للبكتيريا. هذه المادة ابتكرها علماء معهد الفيزياء الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية". موضحا أن هذه مادة الحياة، يمكن استخدامها في صنع أطباق ومعدات منزلية لها خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكنها تدمير أغشية مسببات الأمراض.

وجاء بالمرتبة الثانية الروبوت المطهر لسبيربنك، الذي يمكنه بشكل مستقل تحديد الاتجاهات وتذكر جميع مسارات التنقل وتقييم مستوى تلوث السطوح ومدة التعقيم.

كما جاءت أقراص الأنسولين بالمرتبة الثالثة في قائمة اهم الابتكارات لعام 2021.

وأضاف أنه يتم اختيار أفضل الاختراعات من قبل خبراء المعهد الفدرالي للملكية الصناعية ومتخصصين من تسعة أقسام صناعية في المعهد وعلى ضوء نتائج الاستبيان والمسح الهاتفي لأصحاب البراءات. واعتمادا على نتائجها يتم اختيار الاختراعات الواعدة للتنفيذ مستقبلا من وجهة نظر الأهمية التقنية.