اليابان تعتزم إطلاق أول قمر صناعى خشبى عام 2023

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير إعلامية يابانية، اليوم الجمعة، باعتزام اليابان إطلاق أول قمر صناعى "خشبى" فى العالم عام 2023، فى ظل سعى الفريق القائم على تطويره لاستغلال انخفاض تكلفة الخشب وصداقته للبيئة فى تكنولوجيا الفضاء.





وقال الفريق المكوّن من باحثين بجامعة "كيوتو" ومؤسسة "سوميتومو فورسترى"، إن القمر، الذى سيُصنع هيكله الخارجى من الخشب، سيحترق فور عودته للمجال الجوى للأرض بعد انتهاء مهمته، ما يشكل عبئًا بيئيًا أقل، حسب ما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأشار الفريق إلى انخفاض تكلفة بناء الهيكل الخارجى للقمر الصناعى من الخشب مقارنة بالألومنيوم، وهو المادة السائدة فى صناعة تلك الأقمار، موضحين أن القمر سيحتوى هوائى بداخله، نظرًا لإمكانية اختراق الموجات الكهرومغناطيسية للخشب.

ومن المخطط أن يكون تصميم القمر الجديد مكعبا بجوانب سمكها 10 سنتيمترات، مغطى من الخارج بالخشب وخلايا للطاقة الشمسية.

ويستعد الفريق حاليًا لاختبار مدى تحمل الخشب لظروف الفضاء، باستخدام جهاز تجريبى خارجى لمحطة الفضاء الدولية.

من جانبه، قال رائد الفضاء تاكاو دوى بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والذى يقود فريق تطوير القمر الجديد، إن نجاح الخطة من شأنه أن يمهد الطريق لـ"السماح حتى للأطفال المهتمين بالفضاء بصنع قمر صناعى"، على حد تعبيره.