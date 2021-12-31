فحص أكثر من 30 عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - فحصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الجمعة، أكثر من 30 عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته، وخلوه من أى ملوثات، إضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدى وزوار المسجد الحرام.





وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل المسجد الحرام، عبر حزم من الخدمات الميدانية والخدمية المُراعى فى مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مشيرا إلى أن الوكالة وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع أكثر من 4000 عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة به.

وذكر الجابرى أن أكثر من 5000 حافظة ماء زمزم موزعة فى أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالى 200 ألف لتر.

من جانب آخر بين أن أكثر من 4000 عامل وعاملة، يشرف عليهم 200 مشرف يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً واستخدم 130 ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة، و2500 ألف لتر من المعطرات، وتشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، والمسعى بأدواره.

واستخدام أكثر من 500 آلة تستخدم لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، بالإضافة إلى عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من 34 ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلى لتعقيم الأيدى بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 ريبوتا ذكيا للتعقيم و600 مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و20 جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابى.