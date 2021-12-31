سعر تذكرة حديقة الزهور ومواعيدها حديقة دبي المعجزة اجمل حدائق الإمارات

سعر تذكرة حديقة الزهور ومواعيدها أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين كما يرغبون في معرفة الأنشطة التي يمكن ممارستها والاستماع بها في هذه الحديقة، وقد حازت على شعبية كبيرة نظرا لاحتوائها على مظاهر من المجسمات الجذابة والمساحات الخضراء ويطلق عليها اسم دبي ميراكل جاردن وتعتبر من أفضل المعالم السياحية التي يمكنك فيها الاستمتاع بالهواء العليل.

معلومات عن حديقة الزهور

هذه الحديقة تعتبر من أجمل الحدائق الموجودة في الإمارات ويزورها السياح من جميع أنحاء العالم، وتحتوي على 150 مليون نوع مختلف من الزهور.

تم تصميمها بشكل رائع فهي تفتح في فصل الشتاء وكل موسم يتم مفاجأة الزوار بمظهرها وتصميماتها المتكررة الرائعة.

تحتوي على زهور ومجسمات جميلة و تم انشاؤها عام 2013 لجذب السياح على مساحة تبلغ 72,000 وحدث لها توسيع وإضافة حديقة للفراشات وتعتبر أكبر الحدائق في العالم.

أنشطة يمكنك الاستمتاع بها في حديقة الزهور

تستطيع الاستمتاع بالتنزه في هذه الحديقة في العديد من الممرات الرومانسية نظرا لرائحة العطور الجذابة التي تنبعث منها وتستطيع مشاهدة حائط الزهور على طول يبلغ حوالي من 8 متر وارتفاعه 3 متر.

يمكنك معرفة أنواع مختلفة من النباتات عبر زيارتها والأطفال يستمتعون بالمناظر الجذابة فيها ويوجد بها منطقة للمظلات ومرافق تستطيع فيها تناول أطعمة لذيذة.

رسوم تذكرة حديقة الزهور وعنوانها و الجوائز الحاصلة عليها

بالنسبة للأشخاص البالغين تبلغ رسوم التذكرة 50 درهم، والصغار السن تبلغ 40 درهم.

و التذاكر مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال سن العامين.

حصلت هذه الحديقة على جائزة جينيس للأرقام القياسية لأنها تحتوي على أكبر عدد من الزهور وجائزة موسيل للسياحة الخاصة بالحدائق العالمية في سنة 2015.

تقع في جنوب البرشاء في دبي في الإمارات ويمكن التواصل معها عبر هذا الرقم 97144228902+.

وهذه حديقة مواعيد الدخول لها من يوم 5 نوفمبر إلى يوم 5 مايو وبالنسبة للزيارة يمكنك ذلك من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، من يوم الأحد إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر مساء، وشهر الشتاء تنخفض فيه درجة الحرارة ويعتبر التوقيت الأمثل لزيارة الحديقة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بالتعليمات والإرشادات لزيارة حديقة الزهور وأوقات ومواعيد فتح الحديقة ورسومها، كما ذكرنا عنوانها ورقم التواصل الخاص بها، والأقسام والمرافق التي تحتوي عليها بالتفصيل والأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها في هذه الحديقة.