"نجوم عرب" غادرونا في 2021

شهد عام 2021 رحيل عدد كبير من نجوم العالم العربي، تاركين وراءهم إرثا فنيا غنيا ومسيرات حافلة بالإنجازات.

في التقرير التالي، نتعرف على أبرز النجوم العرب الذين غادرونا خلال عام 2021:

ففي يوم 5 فبراير، توفي الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما.

وبعدها بستة أيام، غيب الموت صاحب أغنية "لولاكي" المصري علي حميدة، بعد صراعه مع المرض.



وفي 25 فبراير، صدم جمهور العالم العربي برحيل الكويتي مشاري البلام عن عمر يناهز الـ48 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.



كما رحل الفنان المصري يوسف شعبان يوم 28 فبراير عن عمر يناهز الـ90 عاما بعد تأزم حالته الصحية إثر اصابته بكورونا.



في اليوم نفسه، توفيت المصرية أحلام الجريتلي عن عمر 73 عاما، إثر تعرضها لأزمة قلبية.



وفي 30 أبريل، توفيت النجمة ناديا العراقية بفيروس كورونا.

كورونا كانت السبب أيضا بوفاة المصري محمد ريحان، يوم 14 مايو، عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وبعد صراع مع مرض السرطان، غيب الموت في 17 مايو الجزائرية ريم غزالي عن عمر يقارب الـ39 عاما.

وعن عمر يناهز الـ65 عاما، توفي الممثل المصري سيد مصطفى بعد صراع مع المرض، وذلك يوم 19 يونيو.

وفي لندن يوم 30 يوليو، رحلت الكويتية انتصار الشراح عن 59 عاما، بعد معاناة مع المرض.



أما 7 أغسطس فكان اليوم الذي قلب حياة إيمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدتهم دلال عبد العزيز عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا. وجاءت وفاتها بعد 3 أشهر من رحيل والدهم سمير غانم لنفس السبب.



يوم 28 أكتوبر شهد وفاة الأردني جميل عواد عن عمر الـ86 عاما، بعد دخوله المستشفى في حالة حرجة.

وفي 2 نوفمبر، تلقى الجمهور العربي خبرا حزينا برحيل صباح فخري الذي توفي عن 88 عاما.



بعدها بسبعة أيام، توفي النجم المصري أحمد خليل عن 80 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية دامت 60 عاما.

وفي 18 نوفمبر، رحل بطل من أبطال المسلسل "باب الحارة"، الممثل السوري زهير رمضان، الذي اشتهر بشخصية "أبو جودت"، عن عمر يناهز الـ62 عاما.

وقبل 3 أيام، (28 ديسمبر)، توفي في الولايات المتحدة محمد الشماط المعروف بـ"أبو مرزوق" بمسلسل باب الحارة، عن عمر يناهز الـ85 عاما، بعد صراع مع المرض.