لافروف: نحافظ على اتصالات العمل مع ممثلى حركة طالبان الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريح خاص لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة، "نحن نحافظ على اتصالات عملية مع ممثلى السلطة الأفغانية الجديدة، من خلال سفارتنا فى كابول"، مُشيرًا إلى أن المجال الإنسانى أصبح مجالًا مهمًا للتفاعل العملى فى ظل ظروف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها أفغانستان حاليًا.

وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس، أن موسكو سلمت عدة دفعات من المساعدات الإنسانية إلى كابول خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2021، كما ساعدت الطلاب الأفغان على القدوم إلى روسيا لمواصلة تعليمهم.