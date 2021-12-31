جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريح خاص لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة، "نحن نحافظ على اتصالات عملية مع ممثلى السلطة الأفغانية الجديدة، من خلال سفارتنا فى كابول"، مُشيرًا إلى أن المجال الإنسانى أصبح مجالًا مهمًا للتفاعل العملى فى ظل ظروف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها أفغانستان حاليًا.
وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس، أن موسكو سلمت عدة دفعات من المساعدات الإنسانية إلى كابول خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2021، كما ساعدت الطلاب الأفغان على القدوم إلى روسيا لمواصلة تعليمهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: نحافظ على اتصالات العمل مع ممثلى حركة طالبان الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.