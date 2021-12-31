المغرب : أكثر من 58 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ مليونين و991 ألفا و107 أشخاص، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد "كورونا"، بلغ 24 مليون و557 ألفا و876 شخصا حتى اليوم، وأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 22 مليون و931 ألفا و922 شخصا حتى اليوم.

ولفت البيان إلى أن 5230 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن 7260 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.