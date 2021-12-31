عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% على جميع المنتجات

عروض العثيم الأسبوعية، سوق العثيم يكون سوق مساهم يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعتبر من أقوى وأكبر السلاسل المتواجدة بالترتيب رقم اثنان من ضمن الأسواق المركزية من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده في منزلته الذي يتبع مجموعة صافولا، حيث أن مجلة تدعى فوربس تتواجد في أمريكا صنفت هايبر العثيم عام 2016 بأن السوق يكون ترتيبه المائة وتسعة من إحدى أكبر وأقوى القوائم من مائتي شركة في جميع أرجاء العالم.

عروض العثيم الأسبوعية

شركة العثيم يكون لديها حوالي نحو 183 فرع يكونوا متواجدين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة يكون متوافر ومتواجد بها سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن، مع توافر نحو واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة متميزة بمجيء نسبة كبيرة من الزبائن لها كل سنة، وكذلك تعمل الشركة على استقبال حوالي أربعون مليون عميل خلال عام 2013، حيث أن المقدار الخاص بالمبيعات في الشركة قد تم وصوله إلى نحو خمسة مليار.

سعر القطعة من التارت نوعه أوربو بطعم الشوكولاتة يكون 14.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من بسبوسة البسكويت مع اللوتس يكون 25 بدلًا من 50 ريال سعودي. 5 + 1 من زود كرواسون بالشوكولاتة يكون بسعر 2.25 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.

العلبة من شابورة السمسم وحبة البركة حجم أصابع يكون سعرها 10.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. 160 جرام من شيبسي نوعه سفوري بالفلفل الحار يكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي. 50 جرام من القهوة نوعها زدني كلاسيك تكون بسعر 6.50 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

227 جرام من الكاكاو البودرة نوعه هالي يكون سعره 10.50 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. الجبن نوعه زدني بطعم القشطة كاسات مقدار 500 جرام يكون سعرها 11.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي. 850 جرام من المايونيز نوعه فيكتو يكون بسعر 9.25 بدلًا من 11.50 ريال سعودي.

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