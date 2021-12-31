قرار عاجل من وزير التجارة السعودية بشأن حل الغرفة التجارية في تبوك

أصدر وزير التجارة السعودية الدكتور “ماجد القصبي” قرار وزاري هام وعاجل منذ قليل بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة 1440-1444 هجرية، حيث جاء القرار بناء على السلطات الممنوحة له من الحكومة السعودية وفق نظام الغرف التجارية الجاري حالياً واللائحة التنفيذية له، وسوف نقدم لحضراتكم أسباب القرار العاجل الذي تم نشره في بيان عاجل عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

قرار وزير التجارة السعودية بحل الغرفة التجارية في منطقة تبوك

أصدر الوزير السعودي هذا القرار الهام بعد ثبوت الإهمال وتعطيل أداء عمل الغرفة والكثير من المهام خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة الخلافات القوية بين مجلس الإدارة الحالي، مما أدى إلى توقف العديد من المهام التي تقوم بها الغرفة للشركات المتوسطة والصغرى خلال هذه الفترة، حيث وجه الوزير إلى الجمعية العمومية رسالة أكد من خلالها على ضرورة إجراء انتخابات سريعة من اجل تشكيل مجلس إدارة جديدة للقيام بتلك المهام التي تعطلت في الغرفة التجارية خلال الفترة الماضية.

كما أكد وزير التجارة السعودية على فتح باب الترشيح من 5 رجب القادم 1443 هجرية، حيث تعبر ذلك القرار هو الأول من نوعه بشان حل غرفة تجارية في المملكة، وذلك منذ سريان نظام العمل الجديد للغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، وخاصة أن تلك الغرف تهدف دائماً إلى رفع الأداء من خلال التقيم المستمر، حيث تحرص على تقديم العون لتلك المؤسسات وتذليل العديد من العقبات أمامها من أجل التقدم والرقي خلال هذه المرحلة.

نشرت وزارة التجارة اليوم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت من خلاله على القرار السابق، مشيره أن الغرف التجارية قد أنشئت من أجل خدمة قطاع الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك بما يليق مع تطلعات أصحاب تلك المؤسسات والمنشآت، وأكد البيان أن تلك الغرف هى مؤسسات غير ربحية وتعمل لخدمة المنشآت ورفع الأداء فيها، وتحرص الحكومة السعودية خلال هذه الفترة على تقديم العديد من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تنميتها ورفع الأداء بها خلال الفترة القادمة، مما يعود في النهاية بالخير على أصحابها وعلى المملكة العربية السعودية.