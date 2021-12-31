مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر ومعرفه اللوحات المميزة وكيفيه الحصول عليها بالخطوات

مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في خلال الأيام السابقة والتي يمكن لجميع المواطنين الحصول عليها. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية للمنصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات جديده والتي سوف يتم الحصول عليها من خلال المنصة. والتي من اهم هذه الخدمات الاستعلام عن حاله تأشيرة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن خدمات مبايعه المركبات عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه متطلبات وشروط الخدمة وخطوات الوصول. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم اللوحات المميزة التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمه بالخطوات الصحيحة عبر المنصة.

مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن المواطنين والمقيمين من دخول المزايدة في المزاد علي لوحات الخصوصي و النقل الخاص و الدراجة النارية. كما أعلنت المنصة أيضا انه يجب علي المستفيدين من الخدمة أن يكون لديهم حسابات شخصيه بالمنصة ويجب أن تكون مفعله.

خدمه مزاد اللوحات

أعلنت المنصة أيضا انه يجب علي المواطنين بدفع العربون قبل بدء المزايدة علي اللوحات التي يتم عرضها كل فتره علي صفحه المنصة علي موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء المزاد الحالي والتي تبدأ من 30 ديسمبر وتنتهي في 2 يناير 2022.كما سوف نقوم بعرض وتوضيح اهم اللوحات في المزايدة.

كيفيه التقدم في مزاد اللوحات

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه التقدم في مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: